Politik Oberstes Gericht weist Bestechlichkeitsfall von Ex-Präsidentin Park an Vorinstanz zurück

Der Oberste Gerichtshof hat eine Wiederaufnahme des Verfahrens über die Bestechlichkeitsvorwürfe gegen die frühere Präsidentin Park Geun-hye angeordnet.



Das höchste Gericht wies am Donnerstag den Fall an die Vorinstanz zurück.



Park wurde vorgeworfen, von den Chefs des Geheimdiensts NIS in ihrer Amtszeit Bestechungsgelder in Höhe von 3,5 Milliarden Won erhalten zu haben. Das Obergericht Seoul hatte Park jedoch wegen der Unterschlagung zu fünf Jahren Haft und 2,7 Milliarden Won Strafgeld verurteilt, sie von Vorwürfen der Bestechlichkeit und des Verlusts in der Staatskasse freigesprochen.



Das Oberste Gericht urteilte jedoch, dass ein Teil der gezahlten Gelder als Bestechungsgeld betrachtet werden solle.



Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Park zu einer höheren Strafe verurteilt wird.