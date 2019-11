Photo : YONHAP News

Hwang Hee-chan vom FC Red Bull Salzburg hat sein drittes Tor in der UEFA Champions League in der laufenden Saison geschossen.Im fünften Spiel von Salzburg gegen KRC Genk am Mittwoch (Ortszeit) im belgischen Genk traf der Koreaner in der 69. Minute zur 3:0-Führung seines Klubs.Hwang hatte im ersten Spiel seines Teams der Champions League ebenfalls gegen Genk einen Treffer erzielt und danach im zweiten Spiel gegen Liverpool einen weiteren.