Wirtschaft Börse in Seoul verliert wegen Sorge über Handelseinigung zwischen USA und China

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag wegen der Sorge über eine Handelseinigung zwischen den USA und China im Minus geschlossen.



Der Hauptindex Kospi beendete den Handel 0,43 Prozent schwächer bei einem Stand von 2.118,6 Zählern.



Diese Woche hatte die Bemerkung von US-Präsident Donald Trump, dass eine Einigung kurz bevorstehen könnte, der Börse Auftrieb gegeben.



Am Mittwoch unterzeichnete Trump jedoch ein Gesetz zur Unterstützung der Demokratieproteste in Hongkong.



Die Möglichkeit der Unterzeichnung sei bereits in den Kursen berücksichtigt worden und der Markt betrachte die Hongkong-Frage und die Handelsgespräche als getrennte Angelegenheiten, sagte Choi You-june von Shinhan Financial Investment der Nachrichtenagentur Yonhap. Die Entscheidung habe daher nur einen begrenzten Einfluss.