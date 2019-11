Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Projektil abgeschossen.Dies teilte der südkoreanische Generalstab mit.Weder der Ort des Abschusses noch die Reichweite des Projektils seien festgestellt worden, hieß es.Zuletzt hatte Nordkorea am 31. Oktober in der Umgebung von Suncheon in der Provinz Süd-Pyeongan Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert. Das kommunistische Land schoss in diesem Jahr insgesamt 13 Mal Projektile ab.