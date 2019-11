Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea testete erneut supergroßen Raketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag erneut einen supergroßen Mehrfach-Raketenwerfer getestet.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea nach einer Analyse mit. Der Norden hatte am Nachmittag gegen 17 Uhr zwei Projektile abgefeuert. Die Abschüsse erfolgten in Yeonpo in der Provinz Süd-Hamgyong.Die Projektile seien nach Schätzungen rund 380 Kilometer weit geflogen und hätten eine Höhe von rund 97 Kilometern erreicht, bevor sie ins Ostmeer gestürzt seien.Der Vereinigte Generalstab äußerte großes Bedauern über den Abschuss. Dieser sei für den Spannungsabbau auf der koreanischen Halbinsel nicht hilfreich.Zuletzt hatte Nordkorea vor 28 Tagen einen supergroßen Mehrfach-Raketenwerfer getestet. Auch damals gingen zwei Geschosse im Ostmeer nieder.Die südkoreanischen Streitkräfte wollen weitere Details des jüngsten Abschusses ermitteln. Auch werde die Situation aufmerksam verfolgt, hieß es weiter.