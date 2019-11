Nordkorea meldet Test von supergroßem Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben am Freitag berichtet, dass das Land unter Anleitung von Machthaber Kim Jong-un den kontinuierlichen Abschuss eines supergroßen Mehrfachraketenwerfers getestet habe.Der Test habe für eine abschließende Überprüfung der Gefechtsfähigkeit des Mehrfachraketenwerfers stattgefunden, schrieb die Zeitung „Rodong Sinmun“ am Freitag. Die Überlegenheit und Zuverlässigkeit des Waffensystems seien durch den Test bestätigt worden.Die Zeitung schrieb weiter, dass Kim sich sehr zufrieden mit den Testergebnissen geäußert habe. Es wurden drei Fotos abgedruckt.Nordkorea schoss am Donnerstagnachmittag zwei Kurzstreckenprojektile ab. Sie flogen in 97 Kilometern Höhe 380 Kilometer weit. Das südkoreanische Militär teilte unterdessen mit, dass vermutlich ein supergroßer Mehrfachraketenwerfer getestet worden sei.Nordkorea hatte dieses Jahr 13 Mal Projektile abgefeuert. Tests mit einem supergroßen Mehrfachraketenwerfer waren zuvor am 24. August, am 10. September und am 31. Oktober erfolgt.