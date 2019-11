Chinas Außenminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird nächste Woche Südkorea besuchen.Das südkoreanische Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass Wang auf Einladung von Außenministerin Kang Kyung-wha zu einem offiziellen Besuch vom 4. bis 5. Dezember erwartet werde.Wang hatte zuletzt im März 2015 Südkorea besucht, um am trilateralen Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans teilzunehmen.Wang wird am 4. Dezember mit Kang zu einem Gespräch zusammenkommen. Es wird erwartet, dass beide Minister über einen Zeitplan und die Themen bei einem im Dezember in China geplanten trilateralen Gipfel der drei ostasiatischen Staaten Meinungen abstimmen werden. Auch wird voraussichtlich ein möglicher Südkorea-Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping thematisiert.Es ist Wangs erster Besuch, nachdem sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern anlässlich Seouls Entscheidung für die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD im Jahr 2016 angespannt hatten. Deshalb werden Diskussionen über eine Aufhebung von Chinas Vergeltungsmaßnahmen wie ein Verbot der koreanischen Popkultur erwartet.Es gilt auch als möglich, dass Wang am 5. Dezember Präsident Moon Jae-in einen Höflichkeitsbesuch abstattet.