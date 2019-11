Südkorea will globalem Fonds fünf Millionen Dollar für Bekämpfung von Infektionskrankheiten bereitstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will fünf Millionen Dollar für die Bekämpfung der schweren Infektionskrankheiten AIDS, Tuberkulose und Malaria zur Verfügung stellen.Die Regierung habe am Mittwoch in Genf eine entsprechende Vereinbarung mit dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria abgeschlossen, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.Die südkoreanische Regierung hatte dem Globalen Fonds seit 2017 insgesamt 12,5 Millionen Dollar, einschließlich der diesmal vereinbarten fünf Millionen, zur Verfügung gestellt. Südkorea will seinen Beitrag im Zeitraum von 2020 bis 2022 auf 25 Millionen Dollar steigern.Der Globale Fonds wurde 2002 eingerichtet, um die Prävention und Behandlung der drei Infektionskrankheiten zu finanzieren. Südkorea ist seit 2018 Vorstandsmitglied.