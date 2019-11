Industrieausstoß, Verbrauch und Investitionen in Südkorea rückläufig

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben sich wichtige volkswirtschaftliche Indikatoren im Oktober rückläufig entwickelt.Sowohl beim Industrieausstoß als auch beim Verbrauch und den Investitionen wurde ein Rückgang registriert. Zuletzt war diese Konstellation im Februar aufgetreten.Das statistische Amt teilte am Freitag mit, dass der Industrieausstoß im Oktober um 0,4 Prozent im Vormonatsvergleich nachgelassen habe. Auch im September war der Industrieausstoß gesunken.Die Handelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Verbrauch, gingen um 0,5 Prozent zurück und damit ebenfalls den zweiten Monat in Folge zurück.Bei den Sachinvestitionen wurde nach Angaben des statistischen Amtes ein Rückgang um 0,8 Prozent verbucht. Davor war vier Monate lang ein Investitionszuwachs registriert worden.Als Grund für den gesunkenen Industrieausstoß nannte die Behörde eine geschrumpfte Produktion von Automobilen und elektronischen Bauteilen.