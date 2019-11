USA beraten nach Nordkoreas Waffentest mit Verbündeten

Photo : YONHAP News

Die USA haben nach Nordkoreas Waffentest am Donnerstag Beratungen mit den Verbündeten aufgenommen.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag, die USA hätten Kenntnis von den Berichten über einen Raketenstart in Nordkorea und würden die Situation mit den Verbündeten in der Region verfolgen.Auch nach früheren ähnlichen Tests in Nordkorea in diesem Jahr hatten die USA verhalten reagiert.Nordkorea hatte am heutigen Freitag bekannt gegeben, zwei Projektile aus einem supergroßen Mehrfach-Raketenwerfer abgefeuert zu haben.Zu dieser Einschätzung war zuvor auch der Vereinigte Generalstab in Südkorea gelangt. Die zwei Projektile seien in Yeonpo in der östlich gelegenen Provinz Süd-Hamgyeong in Richtung Ostmeer abgefeuert worden, hieß es weiter.