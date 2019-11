Heilsarmee startet jährliche Spendenkampagne

Photo : YONHAP News

Die Heilsarmee hat ihre jährliche Straßenkampagne für die Spendensammlung gestartet.Die Heilsarmee Korea startete am Freitag mit einer Zeremonie auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ihre landesweite Spendenkampagne zum Jahresende.Dieses Jahr führte die Heilsarmee erstmals eine mobile Spendenaktion ein. Zudem ist dank QR-Code-Lesern an Spendentöpfen das bargeldlose Spenden möglich.Die Heilsarmee setzte sich dieses Jahr keine Zielsumme für die etwa dreimonatige Spendenaktion bis Januar. Das drücke ihre Absicht aus, dass sie alle Spenden unabhängig von ihrer Höhe wertschätzen werde, hieß es.