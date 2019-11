Handelsministerin ruft europäische Unternehmen zu Investitionen in Korea auf

Photo : YONHAP News

Handelsministerin Yoo Myung-hee hat Vertreter europäischer Unternehmen zu Investitionen in Südkorea aufgerufen.Yoo nahm am Freitag an einem von der Europäischen Handelskammer in Korea (ECCK) veranstalteten Treffen in Seoul teil. Sie bat um Investitionen in den südkoreanischen Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsbereichen sowie die Kooperation.Yoo versprach, dass die südkoreanische Regierung ihre Bemühungen um Verbesserungen von Systemen fortsetzen werde, damit ausländische Firmen zum innovationsgeleiteten Wachstum beitragen könnten. Sie bat die Teilnehmer, eine Brückenrolle zu spielen, um Investitionen europäischer Hersteller von Materialien, Teilen und Ausrüstungen in Südkorea zu fördern.An dem Treffen nahmen etwa 50 Unternehmer teil. Anwesend waren der ECCK-Vorsitzende Dimitris Psyllakis, der Botschafter der Europäischen Union in Korea, Michael Reiterer und der Chef von IKEA Korea, Fredrik Johansson.