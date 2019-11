Südkorea erwägt Wartung alter Einrichtungen am Berg Geumgang

Photo : YONHAP News

Angesichts der Forderung Nordkoreas nach einem Abriss erwägt Südkorea die Instandsetzung eines Teils seiner Einrichtungen am Berg Geumgang.Das teilte der stellvertretende Sprecher des Vereinigungsministeriums, Kim Eun-han, am Freitag vor der Presse mit.Die Regierung erwäge, zunächst vorläufig gebaute Einrichtungen, die nicht wieder genutzt werden können, instand zu setzen. Sie diskutiere die Angelegenheit mit den beteiligten Geschäftsbetreibern, hieß es.Es herrschten immer noch große Differenzen zwischen Süd- und Nordkorea. Südkorea wolle künftig umfangreiche Diskussionen über die Richtung der Entwicklung der Touristenregion Berg Geumgang führen, einschließlich der von Nordkorea angesprochenen Angelegenheit, hieß es weiter.Nordkorea hatte Südkorea aufgefordert, die für die 2008 eingestellten Tourprogramme gebauten Einrichtungen in der Zone abzureißen. Machthaber Kim Jong-un hatte dies im Oktober angeordnet, um die Region zu einer modernen Tourismuszone nach nordkoreanischem Stil zu entwickeln.