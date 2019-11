Kostümierte Pinguin-Figur Pengsoo wird zum Star

Photo : YONHAP News

Pengsoo, eine kostümierte Pinguin-Figur, ist in Südkorea zu einem Star aufgestiegen.Pengsoo ist zehn Jahre alt, 210 Zentimeter groß und Hauptfigur einer seit April auf EBS laufenden Kindersendung.Obwohl Pengsoo vor allem Kinder ansprechen soll, haben überraschend auch Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern großen Gefallen an der niedlichen Figur gefunden.Der YouTube-Channel von Pengsoo gewann innerhalb von sieben Monaten nach der Eröffnung eine Million Abonnenten. Ein Taschenkalender mit Pengsoos Geschichten wurde binnen zehn Minuten nach dem Beginn der Annahme von Vorbestellungen 1000 Mal verkauft.Das Produktionsteam sagte, Pengsoos Lächeln sei ein Zeichen gegen Autorität und Vorurteile sowie Kritik an Mitmenschen oder deren Verspottung.