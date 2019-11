Wirtschaft Börse in verliert deutlich

Südkoreas Börse hat am Freitag deutlich verloren.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel 1,45 Prozent schwächer bei 2.087,96 Zählern.



Bereits am Donnerstag hatte es an der südkoreanischen Börse einen Rückgang gegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Gesetz zur Unterstützung der Demonstranten in Hongkong unterzeichnet hatte.



Damit einher geht die Sorge, dass es doch nicht zu einer Einigung mit China im Handelsstreit kommen könnte, da Peking bereits scharf gegen Trumps Entscheidung protestierte.



Eine abwartende Haltung sei am Markt prägend gewesen, da Trump das Gesetz für Menschenrechte in Hongkong unterzeichnet habe und die US-Börse wegen eines Feiertags geschlossen sei, fasste Choi You-june von Shinhan Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap das heutige Geschehen an der Börse zusammen.