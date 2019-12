Präsident Moon bittet EU um Unterstützung für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ein Telefongespräch geführt.In dem Telefonat am Sonntag hätten sie über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und der Europäischen Union und die regionale Situation gesprochen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Moon gratulierte von der Leyen zum Amtsantritt und äußerte die Hoffnung, dass die EU unter ihrer Führung stärker werde und in Richtung richtiger Veränderungen schreiten werde.Von der Leyen betonte, dass Südkorea ein zentraler Partner der EU sei. Sie freute sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Moon für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten.Moon äußerte seinen Dank für die stetige Unterstützung der EU für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Er bat darum, dass die neue EU-Führung der Reise hin zum Frieden auf der Halbinsel weiter Aufmerksamkeit schenken werde.Die EU-Kommissionschefin bekräftigte außerdem die robuste Unterstützung und Solidarität der EU.