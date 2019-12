Südkorea will Personal für Exportkontrollen strategischer Güter um 25 Prozent aufstocken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will das Personal für die Export- und Importkontrollen strategischer Güter um 25 Prozent aufstocken.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, die Zahl der Mitarbeiter des Koreanischen Instituts für strategischen Handel (KOSTI) von derzeit 56 auf 70 Personen zu erhöhen.Das KOSTI ist für die Kontrollen des Ex- und Imports strategischer Güter zuständig, die für die Waffenproduktion verwendet werden könnten.Als Anlass für die Entscheidung wird vermutet, dass Japan drei Bedingungen in Bezug auf eine erneute Aufnahme Südkoreas in seine weiße Liste der bevorzugten Handelspartner nannte. Das sind die Wiederaufnahme der bilateralen Gespräche über die Exportkontrollpolitik, der Ausbau des Exportkontrollsystems für strategische Güter und eine Interpretation der Catch-all-Kontrollen für Dual-Use-Güter.Beide Länder werden Mitte Dezember neue Gespräche über Exportkontrollen führen. Die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb am Samstag, dass Südkorea sein von Japan thematisiertes Exportkontrollsystem verstärken wolle, um den Dialog voranzutreiben. Japan hatte unter dem Vorwand mangelhafter Exportkontrollen strategischer Güter Südkorea aus seiner weißen Liste gestrichen.