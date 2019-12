Seoul auf Rang 7 im Global Power City Index

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul hat in einem internationalen Vergleich Platz sieben belegt.Für die Erstellung des Global Power City Index (GPCI) untersuchte das japanische Institut für urbane Strategien an der Mori Gedenkstiftung 48 führende Städte der Welt.Seoul belegte das zweite Jahr in Folge Platz sieben. Bereits 2011 hatte Seoul den siebten Platz belegt und bis 2017 sogar auf Platz sechs gelegen.Südkoreas Hauptstadt bekam gute Noten in der Kategorie Forschung und Entwicklung, in der sie Rang fünf erreichte. Im Bereich Wirtschaft schnitt sie mit Platz 22 und Umwelt mit Platz 34 vergleichsweise schlecht ab.Einflussreichste Stadt war London, gefolgt von New York, Tokio, Paris und Singapur.Der Index misst, inwiefern eine Metropole Menschen, Kapital und Unternehmen aus der ganzen Welt anlocken kann. Diese Magnetkraft wird in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, kulturelle Interaktion, Lebensqualität, Umwelt und Erreichbarkeit untersucht.