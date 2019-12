Präsident Moon leitet Sitzung mit Chefsekretären

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in leitet am Montag die regelmäßige Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern.Das teilte das Präsidialamt mit.Die Sitzung findet erstmals seit drei Wochen wieder statt. An den beiden letzten Montagen fiel das Treffen wegen des ASEAN-Korea-Gedenkgipfels und der Vorbereitungen für ein Frage-und-Antwort-Treffen mit den Bürgern aus.Beobachter meinen, dass Präsident Moon bei der Sitzung angesichts des Streits über die Reformgesetze unter den Parteien eine Botschaft aussenden könnte, um die Nationalversammlung zu einer zügigen Billigung des Haushaltsplans für nächstes Jahr und der anstehenden Gesetzentwürfe aufzufordern.Moon hatte beim offenen Dialog mit den Bürgern am 19. November Bemühungen versprochen, damit ein Gesetz für eine bessere Verkehrssicherheit der Kinder zügig vom Parlament gebilligt werden könne.