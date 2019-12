Früherer Beamter des Präsidialamtes inmitten politischer Affäre tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Ein früherer Beamter des Präsidialamtes ist am Sonntag in Seoul tot aufgefunden worden.Es handelt sich um einen Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Ost, der bis Anfang dieses Jahres im Büro des damaligen Sekretärs für Bürgerangelegenheiten im Präsidialamt, Baek Won-woo, gearbeitet hatte.Der Ermittler hinterließ seiner Familie und der Umgebung Notizen.Der Beamte soll in den Vorwurf verwickelt gewesen sein, dass das Präsidialamt die Polizei im Vorfeld der Kommunalwahl im Juni 2018 angewiesen habe, Ermittlungen gegen den damaligen Bürgermeister der Stadt Ulsan Kim Gi-hyeon einzuleiten.Er wurde von der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral im Zuge der Ermittlungen zu diesem Verdacht zu einer Befragung am Sonntag vorgeladen.Die Polizei geht davon aus, dass der Ermittler sich wegen psychischen Drucks selbst das Leben nahm. Sie will die genaue Todesursache klären.