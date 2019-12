Japanische Zeitung: Nordkorea baut Betonsockel für Raketen-Abschussrampe

Photo : YONHAP News

Nordkorea baut laut einem Bericht Betonsockel für Raketen-Abschussrampen.Die japanische Tageszeitung "Asahi" schrieb in ihrer Montagsausgabe, dass die Betonsockel seit dem Sommer gebaut würden und groß genug für Interkontinentalraketen seien.Die Zeitung beruft sich bei ihren Angaben auf Quellen in Südkorea und den USA.Die Betonsockel würden in unebenem oder unbeständigem Grund gebaut, um Schäden an mobilen Abschussrampen vorzubeugen und die Genauigkeit der Flugbahn zu verbessern.Südkoreas Geheimdienst sehe die Wahrscheinlichkeit, dass noch dieses Jahr eine Rakete mit mittlerer oder großer Reichweite gestartet werden könnte.Die Regierungen in Seoul und Tokio befänden sich in hoher Alarmbereitschaft seit bei Gesprächen zwischen Washington und Pjöngjang keine Fortschritte erzielt worden seien.Auch sei ein japanischer Zerstörer der Aegis-Klasse seit Anfang November als Vorsichtsmaßnahme im Meer zwischen Korea und Japan stationiert, schrieb die Zeitung weiter.