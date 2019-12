US-Aufklärungsflugzeug überquert koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Ein US-Aufklärungsflugzeug hat die koreanische Halbinsel überquert.Wie der private Dienst für die Echtzeitverfolgung von Flugzeugen Aircraft Spots mitteilte, sei eine U-2S der US-Luftwaffe am Samstag in rund 15.000 Metern Höhe über Seoul und Umgebung, der Gangwon-Provinz und der Chungcheong-Provinz geflogen.Nordkorea hatte am Donnerstag nach eigenen Angaben einen "supergroßen" Mehrfachraketenwerfer getestet.Bereits vor dem Test hatten die USA Aufklärungsflugzeuge nach Korea geschickt und die Überwachung verstärkt.