Vereinigungsminister hält innerkoreanische Kooperation in vielen Bereichen für denkbar

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yeon-chul will die Kooperation mit Nordkorea ausbauen.Die Regierung wolle den noch verbleibenden Spielraum für die Kooperation mit Nordkorea außer den Touren zum Berg Geumgang nutzen und erweitern, sagte Kim bei einer von der Journalistenvereinigung Kwanhun Club veranstalteten Diskussion in Seoul. Es gebe viele Bereiche, in denen Süd- und Nordkorea sofort auf gegenseitig nützliche Weise kooperieren könnten, sollte sich Nordkorea darauf einlassen.Es sei sehr wichtig, Raum für eine unabhängige Rolle der innerkoreanischen Beziehungen zu finden und zu erweitern. Es gebe sicherlich auch eine Rolle der innerkoreanischen Beziehungen für eine unumkehrbare Wende im Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA, betonte Kim in seiner Grundsatzrede.In Bezug auf Nordkoreas Forderung nach dem Abriss der südkoreanischen Einrichtungen in der Touristenregion Berg Geumgang hieß es, Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea seien im Gang. Es bestünden jedoch immer noch Differenzen.