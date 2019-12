Verbot für Autos mit hohen Abgaswerten in Seouler Stadtzentrum tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat am Sonntag begonnen, Autos der Abgasklasse 5 im Stadtzentrum zu kontrollieren.Ein Fahrverbot für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 gilt von 6 bis 21 Uhr in der sogenannten grünen Verkehrszone.Am ersten Tag nach Einführung der neuen Regelung wurden 416 Fahrzeughalter mit einem Bußgeld in Höhe von 250.000 Won (211 Dollar) belegt. Die gesamte Summe der verhängten Bußgelder betrug 104 Millionen Won (knapp 88.000 Dollar).Zusätzlich zu dieser Maßnahme werden ab diesem Monat bis März landesweit saisonale Maßnahmen gegen Feinstaub getroffen. In dem Zeitraum unterliegen Fahrzeuge im öffentlichen Sektor und von dessen Beschäftigten in der Hauptstadtregion und sechs provinzfreien Städten einem obligatorischen abwechselnden Fahrverbot abhängig von der Endziffer des Kennzeichens.