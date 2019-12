Südkoreas Ausfuhren im November um 14,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im November den zwölften Monat in Folge einen Exportrückgang verbucht.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie betrug das Exportvolumen im November 44,1 Milliarden Dollar. Das sind 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Daher wird befürchtet, dass beim Jahresexportvolumen erstmals seit 2009 ein zweistelliger Rückgang verzeichnet werden könnte.Als Grund werden Einbußen bei Exportschlagern wie Halbleitern, petrochemischen Produkten sowie Schiffen genannt.Die Einfuhren beliefen sich im November auf 40,73 Milliarden Dollar. Damit wurde in der Handelsbilanz den 94. Monat in Folge ein Überschuss erzielt.Das Ministerium erwartete, dass es im Exportgeschäft bei Halbleitern und Schiffen im kommenden Quartal wieder aufwärtsgehen wird.