Börse in Seoul startet freundlich in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist freundlich in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi gewann 0,19 Prozent auf 2.091,92 Zähler. Ein kurstreibender Faktor waren die positiven Daten zu den Aktivitäten chinesischer Fabriken. Der Index PMI hatte erstmals nach sieben Monaten wieder zulegen können. Auch besteht weiterhin Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit.Die Anleger würden nun genau darauf schauen, ob Washington und Peking in den kommenden zwei Wochen eine kleine Einigung erzielen, sagte Noh Dong-kil von NH Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Sollte dies nicht gelingen, werden die USA am 15. Dezember einen 15-prozentigen Zoll auf chinesische Waren im Wert von 156 Milliarden Dollar verhängen, sagte der Experte weiter.