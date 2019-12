Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un reitet mit Militärs auf Berg Baekdu

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist erneut auf einem Pferd auf den heiligen Berg Baekdu geritten.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Kim auf einem Militärpferd zusammen mit hohen Militärs auf dem Berg Baekdu gewesen sei und auf die Geschichte der Partisanen zurückgeblickt habe.Kim habe die Stätten der Revolution in der Zone des Bergs Baekdu besichtigt, hieß es weiter.Choe Ryong-hae, Vizevorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten, hohe Funktionäre des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, der Chef des Generalstabs der Armee, Pak Jong-chon, und Militärs begleiteten Kim.Kim sagte, man müsse die Parteimitglieder der neuen Generation darauf aufmerksam machen, dass die Revolutionstradition des Baekdu die Würde und Ehre des Vaterlandes überall bekannt gemacht habe.Kim war bereits am 16. Oktober auf einem Schimmel auf den Berg geritten.