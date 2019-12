Scheidender Go-Spieler Lee Se-dol plant Duell gegen KI-Programm

Photo : YONHAP News

Lee Se-dol, will zum Abschluss seiner Laufbahn als professioneller Go-Spieler noch einmal gegen ein Programm der künstlichen Intelligenz antreten.Das IT-Unternehmen NHN teilte mit, das von ihm entwickelte Go-Programm Handol gegen Lee antreten zu lassen.Der Wettkampf zwischen Lee und Handol wird am 18. Dezember in Seoul beginnen und über drei Partien gehen. Nach den beiden Partien in Seoul am 18. und 19. Dezember ist die letzte Partie in Sinan in der Provinz Süd-Jeolla, Lees Heimat, geplant.Das Go-Programm Handol debütierte im Dezember 2017 und besiegte einige der besten Go-Spieler des Landes.