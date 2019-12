Südkorea und China wollen nach Streit über US-Raketenabwehr Beziehungen normalisieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und China wollen nach ihrem Streit über das US-Raketenabwehrsystem THAAD ihre Beziehungen wieder normalisieren.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Ministerin Kang Kyung-wha und ihr Amtskollege Wang Yi diese Einigung am Mittwoch bei ihren Gesprächen in Seoul erzielt hätten.Die Minister hätten sich über zwei Stunden lang über bilaterale, regionale und internationale Fragen ausgetauscht.Dabei sei vereinbart worden, in naher Zukunft einen strategischen Dialog auf Vizeminister-Ebene einzuleiten sowie einen Ausschuss für den Personenaustausch ins Leben zu rufen.Auch ein möglicher Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Südkorea sei erörtert worden.Auf den möglichen Besuch angesprochen sagte der chinesische Chefdiplomat, dass beide Länder Nachbarn seien und den Austausch auf hochrangiger Ebene vertiefen wollten. Die entsprechenden Diskussionen würden über passende Kanäle fortgesetzt, sagte er weiter.