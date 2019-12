Politik Großbritannien, Frankreich und Deutschland verurteilen Nordkoreas Waffentest

Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben Nordkoreas jüngsten Waffentest verurteilt.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte sich am Mittwoch hinter verschlossenen Türen mit dem Thema befasst.



Das Thema sei Berichten zufolge angesprochen worden, als der Sicherheitsrat die Situation in Somalia und Syrien angesprochen habe.



Im Anschluss an die Sitzung veröffentlichten die UNO-Botschafter von sechs europäischen Staaten eine gemeinsame Erklärung, in der sie tiefes Bedauern über Nordkoreas wiederholte Tests von ballistischen Raketen äußerten.



Die europäischen Länder, auf deren Antrag die Sitzung stattgefunden hatte, verurteilten die insgesamt 13 Raketentests seit Mai. Diese seien ein Verstoß gegen Sicherheitsratsresolutionen und würden die regionale und internationale Sicherheit und Stabilität untergraben.



Pjöngjang solle sich auf bedeutungsvolle Gespräche mit den USA über die Denuklearisierung einlassen und konkrete Schritte für die vollständige und nachweisliche Beseitigung aller Massenvernichtungswaffen und Programme für ballistische Raketen unternehmen.



Am vergangenen Freitag hatte Nordkorea erklärt, unter Anleitung des Führers Kim Jong-un erfolgreich das wiederholte Abfeuern mit einem supergroßen Mehrfachraketenwerfer getestet zu haben.