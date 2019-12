Südkorea und Japan führen am 16. Dezember Gespräche über Exportkontrollen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben sich auf Gespräche über die Exportkontrollpolitik am 16. Dezember in Tokio geeinigt.Das gab das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Einigung sei bei einem Vorbereitungstreffen in Wien getroffen worden.Beide Seiten hätten vereinbart, beim siebten Dialog über die Exportkontrollpolitik tiefgründige Diskussionen über Angelegenheiten zu führen, die zur Lösung der anstehenden Probleme zwischen beiden Ländern beitragen könnten, hieß es. Genannt wurden der aktuelle Stand der Kontrollen sensibler Technologien und damit verbundene Herausforderungen, die Exportkontrollsysteme beider Länder und deren Umsetzung sowie künftige Kurse.Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass das gegenseitige Verständnis für die Exportkontrollsysteme durch künftige Gespräche weiter verbessert werde, hieß es weiter.Südkorea und Japan hatten im Zusammenhang mit Seouls Entscheidung, die Wirksamkeit der angekündigten Beendigung des bilateralen Militärabkommens GSOMIA bedingt zu suspendieren, beschlossen, die eingestellten Gespräche über die Exportkontrollpolitik auf der Ebene von Generaldirektoren wieder aufzunehmen.