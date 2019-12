Pentagon-Beamter: USA haben militärische Option gegenüber Nordkorea niemals ausgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut einem hohen Beamten ihres Verteidigungsministeriums die militärische Option gegenüber Nordkorea niemals aufgegeben.Die USA hätten die militärische Option niemals vom Tisch genommen und sich damit zurückgehalten, auf jede nordkoreanische Provokation zu reagieren, sagte der Abteilungsleiter für Ostasien Heino Klinck am Mittwoch.Das Pentagon habe Raum für die Diplomatie geschaffen, damit Nordkoreas Nuklearwaffenprogramm beseitigt werden kann. Dies werde aber nicht immer der Fall sein, sagte er weiter.Wenige Stunden zuvor hatte Nordkorea mit sofortigen korrespondierenden Maßnahmen für den Fall gedroht, dass die USA militärische Gewalt gegenüber Nordkorea anwenden. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag vor dem Nato-Gipfel in London gesagt, dass die USA, falls nötig, militärische Gewalt anwenden könnten.Die Bemerkungen auf beiden Seiten spiegeln offenbar Frustration wider, da die Gespräche über die Denuklearisierung nicht mehr vorankommen.