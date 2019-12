Präsident Moon fordert Überwindung von Handelsprotektionismus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des Tags des Handels gefordert, den Handelsprotektionismus zu überwinden.Südkorea sei mit einer neuen Herausforderung konfrontiert, in der Ära der vierten industriellen Revolution führend zu sein und starke Wellen des Protektionismus zu besiegen, sagte Moon in seiner Gratulationsrede bei der Zeremonie zum 56. Tag des Handels in Seoul. Südkorea müsse die Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselindustrien aufrechterhalten und gleichzeitig eine neue Exportdynamik sicherstellen.Moon dankte den Beschäftigten im Außenhandel dafür, in einer schwierigen internationalen Wirtschaftslage die Volkswirtschaft geschützt zu haben. Er lobte, dass Südkorea dieses Jahr trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China und der verlangsamten Weltwirtschaft das dritte Jahr in Folge ein Handelsvolumen von einer Billion Dollar und das elfte Jahr in Folge einen Handelsüberschuss erzielt habe.Der Staatschef verwies auch darauf, dass die Unternehmer, Forscher und Ingenieure und Bürger Kräfte bündeln und Japans Exportrestriktionen überwinden. Das Land nutze dies eher als Gelegenheit für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie, indem es die einheimische Produktion und Diversifizierung von Importquellen bei Materialien, Teilen und Ausrüstungen verwirkliche.Moon sagte weiter, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselindustrien schnell erhole. Er erwähnte auch die Diversifizierung der Abnehmermärkte und wies darauf hin, dass die Exporte in die ehemaligen Mitgliedsländer der Sowjetunion dieses Jahr um 24 Prozent wuchsen.Der Präsident betonte zudem die Absicht, bilaterale Freihandelsabkommen mit weiteren Ländern sowie dem Gemeinsamen Markt Südamerikas, Mercosur, voranzutreiben. Er würdigte bemerkenswerte Fortschritte bei kleinen und mittleren Unternehmen und versprach größere finanzielle Hilfe für sie.Moon sagte, dass der Handel die stärkste Kraft Südkoreas darstelle, und betonte, dass Südkorea nicht stoppen werde, bis es 2030 viertgrößter Exporteur der Welt werde.