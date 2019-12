Präsident Moon ruft Peking zu mehr Engagement in Nordkorea-Frage auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die chinesische Regierung zu mehr Engagement in der Nordkorea-Frage aufgerufen.Bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Donnerstag im Blauen Haus bat Moon Peking um mehr Anteilnahme und Unterstützung, bis eine neue Ära mit einer atomwaffenfreien und friedlichen koreanischen Halbinsel begonnen würde.Moon bekräftigte dabei, dass man im Prozess für eine vollständige Denuklearisierung und zur Schaffung des dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel vor einer Wende stehe. Eine enge Kooperation und ein Dialog zwischen Seoul und Peking würden die Sicherheitslage in Nordostasien stabilisieren und zur Überwindung der Unwägbarkeiten für die Weltwirtschaft beitragen.Minister Wang Yi sagte, dass die internationale politische Lage durch die vom Alleingang und Zwang geprägte Politik gefährdet sei. Südkorea und China sollten als Nachbarn Dialog und Kooperation verstärken, um den multilateralen freien Handel zu schützen und grundlegende internationale Regeln einzuhalten.Die Beziehungen zwischen Seoul und Peking befänden sich unter strategischer Leitung beider Staatschefs auf einem Entwicklungskurs, hieß es.Wang absolviert den ersten Besuch eines chinesischen Außenministers in Seoul seit dem bilateralen Konflikt infolge der Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD 2016.