Designierte Justizministerin will sich für Reform der Staatsanwaltschaft einsetzen

Photo : YONHAP News

Die designierte Justizministerin Choo Mi-ae will sich nach Kräften für die Reform der Staatsanwaltschaft einsetzen.Sie wolle alles unternehmen, was möglich sei, um die Reform der Strafgerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft zu vollenden. Das sagte Choo am Donnerstag gegenüber Reportern, kurz nachdem sie als Justizministerin nominiert worden war. Die Reformen seien ein Ruf der Zeit.Die ehemalige Richterin, die ihre fünfte Legislaturperiode im Parlament verbringt, sagte weiter, sie begreife ihre Ernennung als Vorschlag des Präsidenten, die Wünsche und Hoffnungen der Bevölkerung zu erfüllen.Dazu, wie sie die Reformbemühungen der Regierung mit denen des Generalstaatsanwalts Yoon Seok-youl kombinieren wolle, wollte sie sich noch nicht äußern.