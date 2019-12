Bericht: IOC-Chef unterstützt mögliche Austragung von Winter-Jugend-Olympia 2024 durch beide Koreas

Photo : KBS News

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach hat Unterstützung für eine mögliche Austragung der Winter-Jugend-Olympiade 2024 durch beide Koreas geäußert.Wie die japanische Rundfunkanstalt NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo berichteten, habe der IOC-Chef die Idee am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Vorstandssitzung am Hauptsitz in Lausanne vorgestellt.Für die Spiele wolle Bach Anlagen der Winterspiele 2018 in Pyeongchang nutzen und Nordkorea zu einer gemeinsamen Ausrichtung der Wettbewerbe überreden.Er hoffe auf Gespräche mit nordkoreanischen Vertretern, um die Angelegenheit diskutieren zu können. Das südkoreanische olympische Komitee sei gegenüber einer gemeinsamen Austragung positiv eingestellt.Ein Ausschuss hatte Südkorea als Gastgeber der Jugend-Winterspiele 2024 vorgeschlagen. Die IOC-Exekutive will im kommenden Monat darüber diskutieren.