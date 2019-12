CNN: Neue Aktivität auf Nordkoreas Raketenstartgelände beobachtet

Photo : KBS News

Laut CNN sind auf dem Raketenstartgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri neue Bewegungen beobachtet worden.Auf einem von Planet Labs am Donnerstag aufgenommenen Satellitenfoto seien neue Aktivitäten zu sehen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Wiederaufnahme der Tests von Triebwerken hindeuten würden, berichtete der Nachrichtensender.CNN betrachtete dies als eindeutige Botschaft an US-Präsident Donald Trump, nachdem Nordkorea das Jahresende als Frist für Gespräche genannt und jüngst diesbezüglich Warnungen ausgesprochen hatte.Weder das US-Verteidigungsministerium noch der Geheimdienst CIA nahmen zu der Satellitenaufnahme Stellung.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte beim innerkoreanischen Gipfel im September letzten Jahres versprochen, als eine Maßnahme zur Denuklearisierung den Raketenstartplatz in Dongchang-ri dauerhaft zu schließen.