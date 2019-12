Südkorea stellt Samoa 100.000 Dollar Hilfe für Masern-Bekämpfung bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will Samoa 100.000 Dollar für das Vorgehen gegen die Masern bereitstellen.Die humanitäre Hilfe wird durch die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) geleistet.Die Entscheidung gab das Außenministerium am Freitag bekannt. Seoul erwarte, dass die Hilfeleistung der Verbesserung der gesundheitlichen Krisensituation in Samoa und der Bewältigung der Schwierigkeiten der dortigen Bürger dienen werde.In dem südpazifischen Inselstaat war letzten Monat angesichts der landesweiten Ausbreitung der Masern der nationale Notstand ausgerufen worden. Bis Donnerstag wurden 63 Tote und 4.300 Erkrankte gemeldet.