Nordkorea meldet sehr wichtigen Test an Satellitenstartgelände

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen sehr wichtigen Test an seinem Startgelände in Dongchang-ri unternommen.Ein sehr bedeutender Test sei am Samstagnachmittag am Sohae Satellitenstartgelände durchgeführt worden, teilte ein Sprecher der Akademie für nationale Verteidigungswissenschaften mit. Der Test werde eine wichtige Wirkung haben, um in naher Zukunft den strategischen Status Nordkoreas nochmals zu ändern.Das erfolgreiche Testergebnis sei dem Zentralkomitee der Arbeiterpartei berichtet worden, hieß es.Die Akademie ist für die Entwicklung neuer Waffen wie ballistischer Raketen zuständig.In Dongchang-ri gibt es den Satellitenstartplatz und ein Testgelände für Raketentriebwerke. Es gilt als wahrscheinlich, dass Nordkorea ein Feststofftriebwerk testete.Nordkorea hatte nach der verfehlten Einigung beim Gipfel mit den USA im Februar stets ein neues Kalkül verlangt und gedroht, die getroffenen wichtigen Maßnahmen zurücknehmen zu können.Das südkoreanische Militär teilte unterdessen mit, dass in enger Kooperation zwischen Südkorea und den USA die Entwicklungen in Nordkorea aufmerksam überwacht und verfolgt würden.