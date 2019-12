Internationales Beide Koreas und Russland wollen Überreste im Zusammenhang mit Yi Sun-shin ausgraben

Die Stadt Seoul will gemeinsam mit Nordkorea und Russland eventuelle Überreste im Zusammenhang mit Yi Sun-shin, ein renommierter koreanischer Admiral aus der Joseon-Zeit, ausgraben.



Eine Untersuchung hierfür in der Region Rason/Nokdun-do werde im März beginnen, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit.



Yi erzielte im Jahr 1578 einen großen Sieg in einem Gefecht gegen die Jurchen, ein tungusisches Volk, auf der damaligen Insel Nokdun-do.



Die Untersuchung wird im russischen Chassan, wo sich die Insel früher befand, und in der nordkoreanischen Sonderstadt Rason durchgeführt. Daran beteiligen sich eine private Vereinigung südkoreanischer Historiker, eine nordkoreanische Behörde für den Schutz des Nationalerbes und eine russische Universität sowie eine öffentliche Institution.



Nach Angaben der Stadtverwaltung haben eine Voruntersuchung, eine Vor-Ort-Besichtigung sowie ein internationale wissenschaftliche Tagung hierfür bereits stattgefunden.