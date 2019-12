Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat in den Jahresend-Charts des US-Magazins Billboard hohe Plätze belegt.Laut Billboard rangierten BTS auf Platz 15 in den Top Artists Charts für 2019. Letztes Jahr lagen sie noch an achter Stelle.In den Top Artists – Duo/Group Charts landete die Gruppe unverändert auf Platz zwei.BTS liegen an der Spitze mehrerer Charts, darunter Social 50 Artists und World Digital Songs Artists.Beim Konzerterlös rangierte die Gruppe auf Platz drei.