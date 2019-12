US-Verteidigungsminister: USA gegenüber Dialog mit Nordkorea stets aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA sind nach Worten ihres Verteidigungsministers Mark Esper gegenüber einem Dialog mit Nordkorea stets aufgeschlossen.Auch wollten die USA die Denuklearisierung in Nordkorea durch Dialog erzielen, sagte der Pentagon-Chef am Sonntag in einem Interview mit Fox News.Er war nach seiner Einschätzung gefragt worden, ob die Möglichkeit einer Wiederaufnahme von Raketen- und Atomtests in Nordkorea betehe.Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Außenminister Mike Pompeo hätten gesagt, dass die USA mit Pjöngjang zu Gesprächen zusammenkommen wollten. Auch wollten sie an den Punkt gelangen, an dem Nordkorea denuklearisiert sei.Der Verteidigungsminister sagte weiter, seine Aufgabe sei es, sicherzustellen, dass die USA jederzeit kämpfen und gewinnen können, sollte dies notwendig sein. Gleichzeitig betonte er die Wichtigkeit der Diplomatie, die Möglichkeit für Gespräche bestehe immer.Das Interview wurde offenbar vor Nordkoreas Bekanntgabe am Sonntag aufgezeichnet, dass es einen sehr wichtigen Test auf dem Satellitenstartgelände in Sohae in Dongchang-ri durchgeführt habe.