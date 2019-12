Nationales Kundgebungen in Seoul für Solidarität für Demokratie-Proteste in Hongkong

In Seoul haben Kundgebungen für die Solidarität für die Demokratie-Proteste in Hongkong stattgefunden.



Etwa 100 Mitglieder von Organisationen von Studenten und jungen Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag vor der chinesischen Botschaft in Seoul zu einer Solidaritätsaktion für die Proteste in Hongkong.



Die Teilnehmer betonten, dass Hongkong denselben Weg wie Gwangju im Jahr 1980 beschreite. Sie könnten als Bürger eines Landes, in dem man für die Demokratie Blut vergossen habe, die aktuelle Lage nicht dulden.



Eine Bürgergruppe führte früher am Samstag im Westen Seouls eine Kundgebung durch. Sie forderte die Regierung in Hongkong auf, die Ergebnisse der jüngsten Lokalwahlen demütig zu akzeptieren und der Forderung der Bürger nachzukommen. Sie müsse sich für die bisher verübte Gewalt entschuldigen und eine Untersuchung zur Klärung der Wahrheit durchführen, hieß es.