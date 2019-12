WTO: Südkorea droht weltweit stärkster Rückgang der Erwerbsbevölkerung

Photo : YONHAP News

Südkoreas Erwerbsbevölkerung wird in den nächsten 20 Jahren so stark wie nirgendwo sonst in der Welt schrumpfen.Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Welthandelsbericht 2019 der Welthandelsorganisation (WTO) hervor.Laut dem Bericht wird Südkoreas Einwohnerzahl im Jahr 2040 auf demselben Niveau wie letztes Jahr liegen. Die Erwerbsbevölkerung werde dagegen um 17 Prozent schrumpfen.Damit wird Südkorea den größten Rückgang unter wichtigen Ländern und Regionen verbuchen. Im selben Zeitraum wird die Erwerbsbevölkerung weltweit im Schnitt um 17 Prozent steigen.Hinter Südkorea werden China und Japan mit einem Rückgang von jeweils 14 Prozent folgen. Russland wird einen Rückgang von acht Prozent verzeichnen, die Europäische Union von vier Prozent.