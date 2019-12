Wirtschaft Direktinvestitionen von Ausländern erreichen fünftes Jahr in Folge 20 Milliarden Dollar

Das Volumen der Direktinvestitionen von Ausländern in Südkorea hat dieses Jahr das fünfte Jahr in Folge die Marke von 20 Milliarden Dollar übertroffen.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Montag mit, dass das Volumen mit Stand vom 2. Dezember 20,3 Milliarden Dollar betrage.



Damit wurde das Ziel, das fünfte Jahr in Folge Investitionen im Wert von 20 Milliarden Dollar von Ausländern anzulocken, frühzeitig erreicht.



Das entsprechende Investitionsvolumen ging im ersten Halbjahr verglichen mit dem Vorjahr zurück. Im zweiten Halbjahr konnte sich die Lage erholen. Im Schlussquartal wurden viele große Investitionsvorhaben bekannt gemacht.



Ein Beamter des Industrieministeriums sagte, dass sich die Investitionen von Ausländern qualitativ verbesserten. In den Bereichen Materialien, Teile und Ausrüstungen sowie neuen Industrien und bei Luxuskonsumgütern werde rege investiert.