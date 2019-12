Innerkoreanisches US-Aufklärer überfliegt nach Nordkoreas Test Südkoreas Hauptstadtregion

Die USA haben einen Tag nach Nordkoreas Bekanntmachung eines sehr wichtigen Tests ein Aufklärungsflugzeug zur südkoreanischen Hauptstadtregion geschickt.



Eine RC-135W Rivet Joint der US-Armee sei am Montag über der südkoreanischen Hauptstadtregion gesichtet worden, teilte Aircraft Spots, eine Webseite für die Positionsdarstellung von Militärflugzeugen, mit.



Es wird davon ausgegangen, dass das Flugzeug für die Fernmeldeaufklärung Entwicklungen wie militärische Bewegungen in Nordkorea verfolgt und überwacht habe.



Eine Rivet Joint war bereits am 2. und 5. Dezember über der koreanischen Halbinsel geflogen.



Nordkorea hatte am Sonntag gemeldet, dass es am Samstagnachmittag einen sehr wichtigen Test am Sohae Satellitenstartgelände in Dongchang-ri unternommen habe, ohne Details zu nennen.