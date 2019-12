Präsident Moon trifft Bono von U2

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag Bono, Frontmann der irischen Rockband U2 und Sozialaktivist, getroffen.Moon sagte, dass seit der Wiedervereinigung Deutschlands das Streben der südkoreanischen Bürger nach Frieden und einer Wiedervereinigung Süd- und Nordkoreas stärker geworden sei. Er dankte U2 für das großartige Konzert am Sonntag in Seoul und auch dafür, während des Auftritts eine Botschaft des Wunsches nach Frieden und einer Wiedervereinigung beider Koreas ausgesandt zu haben.Bono sagte, er danke dafür, dass der Präsident im Friedensprozess große Bemühungen unternommen und Führungsstärke gezeigt habe.U2 trat am Sonntag im Gocheok Sky Dome zum ersten Mal in Südkorea auf. Dabei sang Bono zum Abschluss „One“, dessen Text er inspiriert vom Mauerfall in Berlin geschrieben hatte. Er sagte, der Weg zum Frieden könne gefunden werden, sollten wir eins werden und Bemühungen unternehmen.Bono führte eine Kampagne zur Armutsbekämpfung durch und wurde für den Friedensnobelpreis nominiert.