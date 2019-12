Designierte Justizministerin betont öffentliche Forderung nach Reform von Staatsanwaltschaft

Photo : YONHAP News

Die designierte Justizministerin Choo Mi-ae hat Vorbereitungen auf eine parlamentarische Anhörung für ihre Ernennung begonnen.Choo nahm am Montag im Büro des Vorbereitungsteams in Seoul die Arbeit auf. Sie sagte Reportern, sie habe nach ihrer Nominierung bestätigen können, dass die Erwartungen der Bürger für und die Forderung nach der Reform der Staatsanwaltschaft weiter gestiegen seien.Als dringlichste Aufgabe nannte sie, das Vakuum im Bereich der Justizangelegenheiten auszufüllen. Der Justizministerposten bleibt seit dem Rücktritt von Cho Kuk am 14. Oktober vakant.In Bezug auf aktuelle Angelegenheiten wie die Ausübung der Befugnis für Personalentscheidungen bei der Staatsanwaltschaft sagte sie, es sei noch verfrüht, sich dazu zu äußern.Die frühere Richterin und Abgeordnete der Regierungspartei wurde am Freitag zur neuen Justizministerin designiert.