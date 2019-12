Spiel im Zusammenhang mit Geschichte von Trostfrauen wird entwickelt

Photo : KBS News

In Südkorea wird ein auf der Geschichte der sogenannten Trostfrauen basierendes Spiel entwickelt.Das Spiel „The Wednesday“ (Mittwoch) beginnt damit, dass eine alte Frau namens Soon-i nach einer Demonstration vor der japanischen Botschaft einschläft und in einer sogenannten Troststation der japanischen Armee in Indonesien im Jahr 1945 aufwacht.Im Spiel kann Soon-i zwischen der Vergangenheit und Gegenwart hin und her reisen und dabei Hinweise finden, wie sie ihre Kolleginnen in den Frontbordellen retten kann.Der Spieleentwickler Do Min-seok sagte, er wolle den Wunsch von Opfern der Sexsklaverei wenigstens auf dem Wege eines Spiels erfüllen, indem sie eingesperrte Kolleginnen retten könnten, wenn sie in die Vergangenheit zurückkehren könnten. Er äußerte aber gleichzeitig die Sorge, dass das Spiel alte Wunden aufreißen könnte.Sollte die Entwicklung abgeschlossen sein, wolle Do das Spiel vor Opfern der Sexsklaverei zur Probe durchführen und nach einer Überprüfung und Ergänzung im ersten Halbjahr als Computerspiel auf den Markt bringen.