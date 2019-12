Wirtschaft Börse in Seoul kann zweiten Tag in Folge zulegen

Die Börse in Seoul hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge zulegen können.



Der Hauptindex Kospi gewann 0,33 Prozent auf 2.088,65 Zähler.



Ermutigende Berichte zum US-Arbeitsmarkt und die positive Reaktion der USA auf eine mögliche Befreiung von chinesischen Zöllen auf Sojabohnen und Schweinefleisch hätten dem Index Schwung gegeben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.